إعادة إعمار قرية السدح بالفيوم

10 أغسطس 2020 - 02:42 م

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة الجود الخيرية أولى خطوات تطوير وإعادة أعمار قرية السدح مركز اطسا بمحافظة الفيوم تخليدا لذكرى وصدقه على روح الخبير الاقتصادي الراحل محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق ، حيث قام فريق عمل صناع الخير بمسح كامل للقرية للوقوف على احتياجات الأهالي الفعلية من إعادة اعتمار للمنازل ومشروعات تنموية صغيرة وتنفيذ وصلات لمياه الشرب النقية وبدئت أولى خطوات إعادة الأعمار باستقبال القرية للسيارات المحملة بمستلزمات إعادة الأعمار من أخشاب وغيرها

وأكد الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن انطلاق أعمال إعادة أعمار قرية السدح جاء تنفيذا لبروتوكول التعاون الذي وقعته صناع الخير مع مؤسسة الجود والذي يشمل تطوير وإعادة أعمار 25 منزل داخل القرية من تأثيث وفرش المنازل وعمل محاره وتركيب أثقف وأبواب وشبابيك وتركيب سيراميك، بالإضافة إلى عمل مشروعات تنموية صغيرة داخل القرية للمساهمة فى إيجاد فرص عمل للأهالي ، وتطوير المدرسة الخاصة بالقرية، وتوصيل المياه لعدد 25 منزل، كما سيتم عمل قوافل طبية للكشف على أمراض العيون.

ومن جهتها أكدت رشا بلبع الأمين العام لمؤسسة الجود الخيرية أن انطلاق أعمال تطوير وإعادة أعمار قرية السدح بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير ووفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المؤسستين جاء بعد الوقوف على طبيعة أحوال ومعيشة الأهالي بقرية السدح وكون القرية مصنفة من بين القرى الأشد احتياج ليكون إعادة أعمارها تأكيدا على الفكر الذي انتهجه الراحل محسن عادل من ضرورة العمل على الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأشد احتياجا من خلال تطوير البنية التحتية لقراهم التي يعيشون فيها ومنازلهم التي يسكنونها وتسلميهم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر تحقق لهم دخل شهري ثابت تحقيقا لتنمية مستدامة داخل هذا القرى.