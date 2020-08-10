لمدة 48 ساعة .. خبر سار من الأرصاد للمواطنين

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محمود شاهين



أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد اليوم انخفاضا طفيفا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة والتي تتجاوز 80%.

وأكد "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أنه اعتبارا من الغد سنشهد تحسن في درجات الحرارة حيث يمكن أن تصل درجة الحرارة على القاهرة 34 درجة، مضيفا أننا سنشهد تحسن خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أننا قد نشهد أمطار خفيفة جدا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

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