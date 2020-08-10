» "كاف" يحتفل بعيد ميلاد التوأم "حسن"

10 أغسطس 2020 - 02:25 م

احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن نجمى الكرة المصرية الأشهر عبر التاريخ.

وقال الحساب الرسمى للكاف عبر صفحته الرسمية "عيد ميلاد سعيد للتوأم الأشهر فى تاريخ الكرة الأفريقية حسام وإبراهيم حسن" .

وأضاف : " لعب التوأم للأهلى والزمالك ومثلا منتخب بلادهما وتوجا بالعديد من الألقاب على صعيد الأندية والمنتخب".

ويحتفل النجمان اليوم بعيد ميلادهما الـ"54" ، ولد أشهر توأم فى تاريخ الكرة المصرية فى العاشر من أغسطس لعام 1966 بحلوان ونجحا فى تسطير تاريخ لهما بالكرة المصرية ولعبا فى العديد من الأندية وعلى رأسها الأهلي والزمالك.