3,5 مليار جنيه ضرائب ورسوما بجمارك الإسكندرية

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مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية

متابعات- أمينة عبد العال

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المالية

الجمارك

الإفراج الجمركي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الإستراتيجية المستوردة؛ بما يسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقرير من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 12545 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر يوليو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، اللحوم، الذرة، الكيماويات، السكر، السيارات، وقطع الغيار ، والسلع الخاصة بجمرك الدخان.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت 683 مليونًا و153 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و874 مليون و72 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 3153 بيانًا جمركيًا لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: الأسمدة، والرخام، والأعلاف، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس ، بقيمة بلغت 3 مليارات و482 مليونًا و271 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 2 مليون و738 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر يوليو الماضي، بلغت نحو 3 مليارات و559 مليونًا و961 ألف جنيه.


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