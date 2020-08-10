» شاهد.. لحظة تفجير جسر في أمريكا والسبب صادم

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صورة من الحادث
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إيمان هاني

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تفجير

أمريكا

روسيا اليوم

قطار



عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر لحظة تفجير جسر في ولاية أريزونا الأمريكية بعدما تعرض للانهيار الجزئي خلال الأسبوع الماضي بسبب حريق.

ونشب حريق هائل في الجسر بعد خروج قطار عن مساره فوق بحيرة "تيمب تاون" في ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا.

شاهد الفيديو..

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