» وفاة عبد السلام العبادي أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي

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عبد السلام العبادي
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وكالات - الدويني فولي

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عبد السلام العبادي

الفقه الإسلامي

توفى اليوم، الدكتور عبدالسلام العبادي، أمين عام مجمع الفقه الاسلامي الدولي.

الدكتور عبدالسلام العبادي هو: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق بالأردن، وكان يشغل منصب أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مدينة جدة السعودية، وهو من مواليد عمان 10/3/1943م


المؤهلات العلمية :


• 1967 ماجستير في الفقه المقارن بامتياز من كلية الشريعة والقانون/ جامعة الازهر.
• 1972 دكتوراه في الفقه المقارن بمرتبة الشرف الاولى مع التوجيه بطباعة الرسالة وتبادلها مع الجامعات العالمية من كلية الشريعة والقانون/ جامعة الازهر.


اهم المناصب التي شغلها :-
1982-1988 وكيل وزارة الاوقاف بالأردن (أمينا عاما لها).
1989-1993 مدير عام مؤسسة تنمية اموال الايتام.
1993-2001 وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بالأردن
أمين عام الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية وورئيس للجنه التنفيذية متطوعا.
رئيس مجلس امناء جامعة آل البيت.
رئيس جامعة آل البيت .
 2012-2013وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

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