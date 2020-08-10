» وفاة عبد السلام العبادي أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي

توفى اليوم، الدكتور عبدالسلام العبادي، أمين عام مجمع الفقه الاسلامي الدولي.



الدكتور عبدالسلام العبادي هو: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق بالأردن، وكان يشغل منصب أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مدينة جدة السعودية، وهو من مواليد عمان 10/3/1943م