» استقالة جديدة في الحكومة اللبنانية بعد تفجير بيروت

10 أغسطس 2020 - 11:57 ص

قدمت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم ، اليوم الاثنين، استقالتها إلى رئيس الوزراء حسان دياب.









وتعد هذه الاستقالة في حكومة دياب الثالثة من نوعه، حيث أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، أمس الأحد استقالته من الحكومة، وذلك بعد ساعات على استقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.







