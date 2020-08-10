عاجل ..استقالة وزيرة العدل اللبنانية

10 أغسطس 2020 - 11:56 ص









أعلنت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، استقالتها من حكومة حسان دياب، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل ،منذ قليل.







وطرد مجموعة من المحتجين الغاضبين وزيرة العدل اللبنانية خلال زيارتها مناطق منكوبة جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت، الثلاثاء الماضي. ويسود غضب شعبي كبير في لبنان من الطبقة السياسية المتهمة بالتقصير وبالمسؤولية عن دمار بيروت.







وقتل أكثر من 160 لبنانيا وأصيب نحو 7 آلاف آخرين في انفجار ضخم هز مساء الثلاثاء الماضي العاصمة بيروت، بسبب انفجار مستودع في مرفأ بيروت يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم التي تستخدم سمادا زراعيا.

