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الزمالك يصطدم «بزعيم الثغر» على برج العرب

الرياضة

الزمالك والاتحاد السكندري
الزمالك والاتحاد السكندري

محمد عبد الحارس

يواجه فريق الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة للدوري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بدون حضور جماهيري.

ويغيب عن الزمالك، مصطفى فتحي ويوسف أوباما للتأهيل من الإصابات، وشيكابالا وعبدالله جمعة وإمام عاشور بسبب عقوبات مباراة السوبر المصري الأخير أمام الأهلي.

ويدخل الزمالك لقاء اليوم في في المركز الثاني لجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، والاتحاد السكندري خامسا برصيد 27 نقطة.

على الجانب الآخر سيغيب عن الاتحاد السكندري المحترفون إيمانويل أوكري، أنيس سألتو، ويلسون اكباكي، بسبب أزمة الطيران، وعمر الميداني، وأيمن الغباشي، بسبب إصابتهما بفيروس الكورونا، والثنائي رزاق سيسيه، وأحمد رفعت، بسبب بند الإعارة من الزمالك للاتحاد والذي يمنح مشاركتهم في أي مباراة أمام الفارس الأبيض.


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