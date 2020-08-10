» 24 عاملا بمياه الشرب لديهم الضبطية القضائية

10 أغسطس 2020 - 10:07 ص

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح 24 عاملا في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبطية القضائية ، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1987 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه وتلك التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة .

و نشرت الجريدة قرار الوزير رقم 2706 سنة 2020 و الخاصة بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لمساعد مدير موقف عبود لسيارات أجرة الأقاليم بالقاهرة ونص القرار :" أنه بعد الاطلاع على مواد القانون، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 63 سنة 1973، بإصدار قانون المرور ولائحته التنفيذية، وعلى قرار وزير العدل رقم 242 سنة 2014، وعلى كتاب السيد اللواء محافظ القاهرة رقم (3938/ص3)، بتاريخ 8/4/2020.

المادة الأولى.

تلغى صفة مأمورى الضبطية القضائية الممنوحة للسيد/ طارق صبرى إبراهيم على مساعد مدير موقف عبود لسيارات أجرة الأقاليم بالقاهرة، ضمن القرار الوزارى رقم 242 سنة 2014.

المادة الثانية.

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره " .