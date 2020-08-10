حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلى

10 أغسطس 2020 - 10:03 ص

كشف مصدر داخل نادى الزمالك حقيقة التفاوض مع لاعب الاهلى رمضان صبحي بعدما ارتبط اسم الاخير بالانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر، أن الأبيض لم يدخل في أي مفاوضات مع النادي الإنجليزي، سواء من قريب أو من بعيد، أو حتى التحدث مع اللاعب، مشيرا إلى أن الطلبات المالية من جانب هيدرسفيلد مبالغ فيها.

وشدد على أنه من الصعب دفع ما يزيد عن 100 مليون جنيه مقابل ضم اللاعب بخلاف قيمة عقده في الموسم الواحد والتي ستصل إلى 20 مليون جنيه.

وأبدى انزعاجه من فكرة ربط اسم اللاعب بالزمالك، والتي وصفها بأنها يتم ممارستها من أجل الضغط على الأهلي، لإجبارهم على تلبية مطالب هيدرسفيلد الإنجليزي.