» رد غير متوقع من " الجسمي " علي المتنمرين عليه

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الفنان الإماراتي حسين الجسمي
الفنان الإماراتي حسين الجسمي

متابعات- أمينة عبد العال

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تويتر

لبنان

الجسمي

رد الفنان الإماراتي حسين الجسمي علي حملة التنمر  عليه علي مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة علي " تويتر " بعد رفضه التعليق لعدة أيام .

وقال الجسمي في تغريدته :" صمتنا احتراماً تربّينا عليه..

نسامح ونحسن الظن كرماً.. ونتجاهل شموخاً ..جميعكم نحب " .

جدير بالذكر أن رد الجسمي جاء بعد أن تناقلت وسائل إعلام أنباء عن اعتزاله بعد الهجمة التي شنت عليه واتهمته بأنه سوء علي لبنان .


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