» رد غير متوقع من " الجسمي " علي المتنمرين عليه

متابعات- أمينة عبد العال
رد الفنان الإماراتي حسين الجسمي علي حملة التنمر عليه علي مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة علي " تويتر " بعد رفضه التعليق لعدة أيام .
وقال الجسمي في تغريدته :" صمتنا احتراماً تربّينا عليه..
نسامح ونحسن الظن كرماً.. ونتجاهل شموخاً ..جميعكم نحب " .
جدير بالذكر أن رد الجسمي جاء بعد أن تناقلت وسائل إعلام أنباء عن اعتزاله بعد الهجمة التي شنت عليه واتهمته بأنه سوء علي لبنان .
صمتنا احتراماً تربّينا عليه..— Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) August 9, 2020
نسامح ونحسن الظن كرماً..
ونتجاهل شموخاً ..
جميعكم نحب ?? pic.twitter.com/OcqVZEoKbG
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