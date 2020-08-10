» إيران ترفض بيان مجلس التعاون وتهاجم الخليج

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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي،
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها ترفض الطلب الذي قدمه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ، نايف فلاح مبارك الحجرف ، إلي مجلس الأمن لتمديد حظر التسلح علي إيران .

و أضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريحات صحفية :" نأسف للنهج غير البناء لبعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي تجاه إيران مؤكدا أن مجلس التعاون هو في ذروة فشله وقد تحول إلي متحدث باسم بعض ضيقي الأفق داخل المجلس " .

جدير بالذكر أنه من المقرر أن ينتهي حظر توريد الأسلحة المفروض علي إيران في 18 أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوي عالمية في 2015 و انسحبت منه واشنطن في 2018 .


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