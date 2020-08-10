» الصحة الإسرائيلية تحذر من كارثة في " أغسطس الأسود"

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كورونا

الصحة الاسرائيلية

اغسطس الاسود

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من أن أغسطس سيكون الشهر الأسوأ من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس " كورونا" المستجد منذ أن بدأت الجائحة .

و نقلت الصحافة المحلية بيان الوزارة والذي جاء فيه أن أغسطس سيشهد عدد أكبر ممن ينقلون إلي المستشفيات وهم في حالة خطرة من جراء إصابتهم بفيروس " كورونا" لذلك أطلقوا أغسطس الأسود .

وحسب البيانات فأن في شهر يوليو كان هناك 997 حالة حرجة في المستشفي مقابل 481 مريض في إبريل  أما في أغسطس فكان هناك 335 مريض في حالة خطرة في الأيام التسعة الأولي و إذا استمر الحال علي هذا المنوال فإن بحلول 31 أغسطس فإن الأعداد ستصل إلي 1222 مريض في حالة خطرة .

أما عن أعداد الوفيات فإن عدد الضحايا في إبريل وصل إلي 199 مقابل 192 في يوليو و 78 في أغسطس حتى الآن.

جدير بالذكر أن أعداد الإصابات في إسرائيل 24433 حالة حتى الآن فيما بلغت أعداد الوفيات 763 حالة .


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