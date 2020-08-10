» " قرقاش" يرد ببيت شعر مصري علي مهاجمة قطر للسعودية

متابعات- أمينة عبد العال
غرد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش علي صفحته الرسمية علي " تويتر" ببيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي ردا علي مهاجمة وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني للسعودية .
وكتب " قرقاش " في تدوينته :" بَرَزَ الثَعلَبُ يَومًا في شِعارِ الواعِظينا
فَمَشى في الأَرضِ يَهذي وَيَسُبُّ الماكِرينا.. تذكرت رائعة أمير الشعراء اليوم وأنا أتابع تغريدات مسئول خليجي سابق " .
جدير بالذكر أن الشيخ حمد بن جاسم وجه ما وصفها بالنصيحة للملكة العربية السعودية محذرا من استمرار السياسات الحالية الذي يهدد مستقبل السعودية والمنطقة ، علي حد تعبيره .
بَرَزَ الثَعلَبُ يَومًا— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 9, 2020
في شِعارِ الواعِظينا
فَمَشى في الأَرضِ يَهذي
وَيَسُبُّ الماكِرينا
تذكرت رائعة أمير الشعراء اليوم وأنا أتابع تغريدات مسؤول خليجي سابق.
ظهر12:05 م
فجر
03:51
شروق
05:23
ظهر
12:05
عصر
15:44
مغرب
18:47
عشاء
20:17