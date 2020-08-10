» ولادة مؤامة في تفجيرات بيروت.. يرويها الزوج

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تفجير

لبنان

بيروت

الإبراشي


روي إدموند خنيصر، مواطن لبنانى، اللحظات المرعبة التى عاشها لحظة ولادة زوجته بالتزامن مع وقوع تفجيرات مرفأ بيروت ،قائلا :" أصيبت بحالة من الفزع والرعب الشديدين بعدما شاهدت التحطم بالمستشفى والدماء المنتشرة به".

وأضاف "خنيصر"، خلال لقاء له ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصري، مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا :"أسرعت لزوجتى وقمت بإزالة الزجاج والحطام الذى سقط عليها".

وتابع :"أنه كان يوثق لحظة ولادة زوجته بالمستشفى عندما وقع التفجير، وشاهد كيف أصيب طاقم التمريض والأطباء الذين كانوا قائمين على حالة زوجته، ورغم ذلك تملكوا أنفسهم واستكملوا عملهم رغم الإصابات التى طالتهم".

وواصل حديثه :"والدتي إلى جانب زوجتي أصيبتا بسبب الانفجار، لافتًا إلى أنه عقب مشاهدته الأطباء وهم يستكملون عملهم رغم ما حدث أصيب بحالة من التناقض جعلته لا يعرف ماذا يفعل، معقبا :"كنت واقع بين حالتين متناقضتين البكاء والفرح حتى خرج جورج للدنيا".

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