وزير التعليم: "هؤلاء هدفهم يجرسوك"

10 أغسطس 2020 - 07:36 ص

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هناك مشكلة في استخدام السوشيال ميديا، حيث تستخدم مؤخرا كمنافذ للضغط على المسئولين، معقبا: "لما حد ينشر مشكلة على السوشيال ميديا هدفه يجرسك".







وأوضح "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن طلب المديريات "إمضاء الوزير" على طلبات نقل الطلاب تصل لعشرات الآلاف، وهذا سببه عدم قانوينة الطلبات التي تأتي فوق الكثافة.







وتابع: "أنهم يخططون لتواجد 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية في 17 أكتوبر المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة، معقبا: "هى مشكلة ولكن نسعى لإيجاد حلول لها".







وأشار إلى أن العام الحالي هو أخر عام للثانوية العامة بنظام الدرجات المتعارف عليها، حيث ستكون السنوات القادمة قائمة على الفهم".

