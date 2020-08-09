  • الإثنين 10 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر01:54 ص
Advertisements
بحث متقدم
فواتير الكهرباء

متحدث "الكهرباء" يكشف معلومات هامة عن الفواتير

وزيرة الصحة

"الصحة" تكشف آخر تطورات كورونا في مصر

سد النهضة

وثيقة بريطانية تكشف هذا الأمر الخطير بشأن إثيوبيا

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

الديهي محذرًا: ربما تتحول لبنان لشبه دولة والقادم أسوأ

الاتهامات تحاصر حزب الله بعد اكتشاف أنفاق أسفل مرفأ بيروت

الديهي محذرًا: ربما تتحول لبنان لشبه دولة والقادم أسوأ

الديهي محذرًا: ربما تتحول لبنان لشبه دولة والقادم أسوأ

صورة

حاكم نيويورك يسخر من ترامب: ما تطلبه منا مستحيل

BBC تعتذر عن استخدام تعبير عنصري

BBC تعتذر عن استخدام تعبير عنصري

الفنان إبراهيم الشرقاوى

وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي بعد بتر إحدى قدميه

لبنان

احتجاجات واسعة ضد الحكومة في لبنان

الجامعة العربية: جاهزون للمشاركة في تحقيقات انفجار بيروت

الحياة السياسية

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد لحظة إصابة نادين نسيب نجيم في انفجار لبنان: صرخت وسقطت

#

الإعلان عن موعد وصول جثامين مصريين في انفجار بيروت

#

الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة في لبنان بعد انفجار بيروت

#

"البنتاجون": مستعدون للمساعدة بالتحقيق في انفجار بيروت

كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تفاصيل اجتماع فرنسا، الذي جرى اليوم الأحد، بشأن الأوضاع في لبنان.
وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، «الدول المشاركة في المؤتمر تعاهدت بتقديم مساعدات لإعادة الإعمار لبنان رغم وجود خلافات سياسية بين بعض الدول والحكومة اللبنانية».
وتابع: «الجامعة العربية لا تستطيع إجراء تحقيق منفصل في لبنان، لكنها تستطيع التواصل مع الشخصيات العربية المعنية التي تستطيع إجراء التحقيق إذا أرادت بيروت»، معلقا «الجماعة متواجدة وجاهزة للمشاركة في أي تحقيق جاد عن بيروت».
وأكمل: «المجتمع المدني في لبنان قوي ويلعب دورا كبيرا في المجال الصحي»، مشيرا إلى أنه لا توجد جهة خارجية ستشرف على المساعدات الخارجية إلى لبنان، وتتوجه كل دولة أو جهة مانحة بالمساعدات عبر منظمات المجتمع المدني.
وأضاف: «لبنان ترحب بفكرة تولي بعض الدول إعادة إعمار مناطق بعينها». 
وأوضح أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، حرص على تفقد موقع الانفجار في بيروت، مشيرا إلى أن  الانفجار تسبب في حفرة عمقها أكثر من 40 مترا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عريس لبنانى يكشف تفاصيل مروعة عن انفجار بيروت
» محلل: 3 خطوات لبداية الإصلاح في لبنان
» أحمد موسى يكشف: تفاصيل 48 ساعة تظاهرات في لبنان
» الأهلي يحلق بقمة الدوري بثنائية في مرمى إنبي
» ارتفاع جديد.. إصابات كورونا تصدم البريطانيين
» يتجرد من ملابسه أمام امرأة داخل مترو الأنفاق
» بالفيديو.. حريق ضخم في الكويت
» مقتل رجل أمام زوجته بسبب سيجارة
» شقيقه: جيفري إبستين «قُتل في السجن ولم ينتحر»
» اندلاع حريق بمقر البرلمان اللبناني
» القوات المسلحة تفتتح فندق رويال جويل الرمل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية