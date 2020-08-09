الجامعة العربية: جاهزون للمشاركة في تحقيقات انفجار بيروت

09 أغسطس 2020 - 10:30 م

كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تفاصيل اجتماع فرنسا، الذي جرى اليوم الأحد، بشأن الأوضاع في لبنان.



وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، «الدول المشاركة في المؤتمر تعاهدت بتقديم مساعدات لإعادة الإعمار لبنان رغم وجود خلافات سياسية بين بعض الدول والحكومة اللبنانية».



وتابع: «الجامعة العربية لا تستطيع إجراء تحقيق منفصل في لبنان، لكنها تستطيع التواصل مع الشخصيات العربية المعنية التي تستطيع إجراء التحقيق إذا أرادت بيروت»، معلقا «الجماعة متواجدة وجاهزة للمشاركة في أي تحقيق جاد عن بيروت».



وأكمل: «المجتمع المدني في لبنان قوي ويلعب دورا كبيرا في المجال الصحي»، مشيرا إلى أنه لا توجد جهة خارجية ستشرف على المساعدات الخارجية إلى لبنان، وتتوجه كل دولة أو جهة مانحة بالمساعدات عبر منظمات المجتمع المدني.



وأضاف: «لبنان ترحب بفكرة تولي بعض الدول إعادة إعمار مناطق بعينها».

