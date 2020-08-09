» الأهلي يحلق بقمة الدوري بثنائية في مرمى إنبي

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الأهلي وإنبي
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فاز الأهلي على ضيفه إنبي بهدفين دون مقابل، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة 15 من منافسات الدوري المصري الممتاز.
جاء هدف الأهلي الأول برأسية للمدافع محمد هاني، الذي استغل خروج حارس إنبي محمود جاد، ووضع الكرة من فوقه، مسجلا أول أهدافه مع الفريق هذا الموسم.
ونجح التونسي علي معلول في إضافة الهدف الثاني للأهلي، وسط دربكة من دفاع إنبي، وذلك عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.
وبهذا، عزز الأهلي صدارته لجدول الترتيب برصيد 52 نقطة، مبتعدًا بفارق 18 نقطة عن الزمالك الوصيف، فيما تجمد رصيد إنبي عند 25 نقطة في المركز السابع.
وفي مباراة أخرى، تغلب مصر المقاصة على ضيفه أسوان بهدفين لهدف، سجل أهداف الفريق الفائز كل من المدافع عبد الله السنجهاوي خطًأ في مرماه وصلاح ريكو في الدقيقتين 65 و73، في حين أحرز المهاجم كريم الطيب هدف أسوان الوحيد عند الدقيقة 75.

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