امرأة عضها خفاش مسعور تخشى إصابتها بمرض مميت

09 أغسطس 2020 - 09:59 م



تخشى امرأة من ولاية أوكلاهوما الأمريكية من إصابتها بمرض قاتل بعد أن عضها خفاش مسعور أثناء جلوسها على شرفة منزلها.



كانت كاميلا شوماخر جالسة خارج منزلها في مقاطعة لينكولن يوم الاثنين عندما أدركت فجأة أنها تعرضت للعض من كاحلها. لكن لحسن الحظ، كان كلبها "كين" موجودًا، وتعامل مع الخفاش، من خلال الإمساك به.



وقالت كاميلا لوسائل إعلام محلية: "نظرت إلى الأسفل وكان كاحلي ينزف وكان هناك ثقبان صغيران". مدت ابنة كاميلا، مونيكا، التي كانت معها في ذلك الوقت يدها، ونزعت الخفاش من فم الكلب.



وأرسلت مونيكا الخفاش للاختبار، وأظهرت النتائج أنه مصاب بداء الكلب.



وداء الكلب هو عدوى نادرة ولكنها خطيرة جدًا للمخ والأعصاب. وعادة ما يتم التقاطه من لدغة أو خدش حيوان مصاب، وغالبًا ما يكون كلبًا.



بمجرد ظهور العدوى في الجسم، لا يوجد علاج فعال. ولكن، يمكن للضحية الحصول على سلسلة من الحقن، مما يمنع انتشار العدوى.



ويجب أن تنتظر كاميلا الآن 45 يومًا لترى ما إذا كانت مصابة بداء الكلب.



بعد الحادث، قالت كاميلا عن كلبها، إنها تعرف الآن ما يجب أن تفعله عند ملامسة حيوان مسعور، وإن ذلك قد يعني الفرق بين الحياة والموت.



