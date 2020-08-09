  • الأحد 09 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:13 م
Advertisements
بحث متقدم
الديهي محذرًا: ربما تتحول لبنان لشبه دولة والقادم أسوأ

الديهي محذرًا: ربما تتحول لبنان لشبه دولة والقادم أسوأ

صورة

حاكم نيويورك يسخر من ترامب: ما تطلبه منا مستحيل

BBC تعتذر عن استخدام تعبير عنصري

BBC تعتذر عن استخدام تعبير عنصري

الفنان إبراهيم الشرقاوى

وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي بعد بتر إحدى قدميه

لبنان

احتجاجات واسعة ضد الحكومة في لبنان

الكويت

الكويت: لا وظائف للوافدين إلا في هذا القطاع

صادم.. ألف وفاة ونحو 60.000 إصابة بكورونا في يوم واحد بأمريكا

صادم.. ألف وفاة ونحو 60,000 إصابة بكورونا في يوم واحد بأمريكا

السيسي

"السيسي" يضع خارطة طريق لحل الأزمة اللبنانية

علماء أكسفورد يصيبون أصحاء بكورونا.. تعرف على السر

علماء أكسفورد يصيبون أصحاء بكورونا.. تعرف على السر

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا إنسانيًا

«الهجرة» عن انتخابات مجلس الشيوخ: المصريين في الخارج يكملون مسيرة بناء مصر

آخر الأخبار

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

أخبار متعلقة
#

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أعداد المتقدمين لانتخابات الشيوخ

#

خطاب تاريخي لمصر في شكواها ضد إثيوبيا لمجلس الأمن: الأمر جلل

#

أحمد موسى: هذا هو سبب زيادة الإصابات بكورونا

#

طلب إحاطة بشأن انتشار ظاهرة النصب عبر التسويق الإلكتروني


قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مشاركة المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق هام، حيث أن الجاليات المصرية تكمل مسيرة بناء مصر.
وأوضحت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن وزارة الهجرة تابعت أولى أيام انتخابات المصريين في الخارج لمجلس الشيوخ عبر غرفة عمليات مشكلة خصيصًا للرد على الاستفسارات ومتابعة العملية الانتخابية.
وأضافت أن الوزارة حريصة على شرح للمواطن المصري آلية التصويت عبر البريد، حمايةً للمواطنين في الظروف الاستثنائية جراء جائحة كورونا، حيث تمنع بعض الدول التجمعات، كما جاء ذلك تلبيةً لمطالبات بعض المصريين في الخارج بالتصويت عبر الإنترنت.
ووجهت الوزيرة الشكر لجهود الجاليات المصرية في الخارج في تشجيع المواطنين للتصويت، لافتةً إلى أن انتخابات مجلس النواب تحوز على اهتمام أكبر من مجلس الشيوخ من قبل المصريين في الخارج؛ حيث كان هذا الحق منتزعًا سابقًا قبل أن تعطي لهم الدولة هذا الحق في المشاركة الانتخابية.
الجدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أكدت على انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى تجرى منذ التاسعة صباحًا يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس الجاري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يحلق بقمة الدوري بثنائية في مرمى إنبي
» ارتفاع جديد.. إصابات كورونا تصدم البريطانيين
» يتجرد من ملابسه أمام امرأة داخل مترو الأنفاق
» بالفيديو.. حريق ضخم في الكويت
» مقتل رجل أمام زوجته بسبب سيجارة
» شقيقه: جيفري إبستين «قُتل في السجن ولم ينتحر»
» اندلاع حريق بمقر البرلمان اللبناني
» القوات المسلحة تفتتح فندق رويال جويل الرمل
» وزير الشباب والرياضة يلتقي بمجموعة شباب من الشرقية
» نيوزيلندا.. 100 يوم متتالية من دون إصابات بكورونا
» رسائل نابية على الخط الساخن الخاص بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية