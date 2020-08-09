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بعد تطويره.. نشأت الديهي: ميدان التحرير أشبه بباريس

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بعد تطويره.. نشأت الديهي: ميدان التحرير أشبه بباريس
بعد تطويره.. نشأت الديهي: ميدان التحرير أشبه بباريس

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه يُخيل إليه عندما يسير في ميدان التحرير وشارع طلعت حرب بعد أعمال التطوير والإضاءة التي تكللت بها المنطقة، أنه ليس في مصر.
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن "طلعت حرب أشبه بباريس، حيث يكاد المكان ينطق ويقول هنا الحضارة"، لافتًا إلى أن مثلث ماسبيرو سيغير شكل مصر، وذلك في إطار عمليات تستهدف إعادة تشكيل وجه العاصمة التاريخية من جديد.
ونوه إلى إطلاق شبكة ""CNN العالمية، فيلمًا دعائيًا عن المتحف المصرى الكبير، وذلك في إطار شراكة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مع الشبكة للترويج للسياحة المصرية، من خلال قنواتها التليفزيونية ومواقعها على الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، معقبًا: "نحن لا نجيد تسويق ما بين أيدينا".
يشار إلى أن، أعمال التطوير والإنارة في ميدان التحرير، تأتي في إطار المشروع العام لتطوير القاهرة الخديوية، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سيشمل تطوير جميع مناطق القاهرة التاريخية.


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