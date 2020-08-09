ماذا قالت الإمارات عن استبدال الحقائب المدرسية بأكياس معقمة؟

نفت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول مطالبة أولياء الطلبة باستبدال الحقائب المدرسية بأكياس معقمة لحمل الكتب.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "لا صحة لما يتم تداوله باستبدال الحقائب المدرسية بأكياس بلاستيكية معقمة لحمل الكتب"، داعية أولياء الأمور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

يذكر أنه تم تداول مقطع صوتي زعم من خلاله أن الوزارة شددت على ضرورة استبدال الحقائب المدرسية بأكياس بلاستيكية معقمة لحمل الكتب الدراسية بها، وذلك لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا.