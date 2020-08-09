  • الأحد 09 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:13 م
Advertisements
بحث متقدم
الديهي محذرًا: ربما تتحول لبنان لشبه دولة والقادم أسوأ

الديهي محذرًا: ربما تتحول لبنان لشبه دولة والقادم أسوأ

صورة

حاكم نيويورك يسخر من ترامب: ما تطلبه منا مستحيل

BBC تعتذر عن استخدام تعبير عنصري

BBC تعتذر عن استخدام تعبير عنصري

الفنان إبراهيم الشرقاوى

وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي بعد بتر إحدى قدميه

لبنان

احتجاجات واسعة ضد الحكومة في لبنان

الكويت

الكويت: لا وظائف للوافدين إلا في هذا القطاع

صادم.. ألف وفاة ونحو 60.000 إصابة بكورونا في يوم واحد بأمريكا

صادم.. ألف وفاة ونحو 60,000 إصابة بكورونا في يوم واحد بأمريكا

السيسي

"السيسي" يضع خارطة طريق لحل الأزمة اللبنانية

علماء أكسفورد يصيبون أصحاء بكورونا.. تعرف على السر

علماء أكسفورد يصيبون أصحاء بكورونا.. تعرف على السر

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا إنسانيًا

تسجيل 1182 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

1759 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

#

2331 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

#

صادم.. 63 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

#

تسجيل 593 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

سجلت تركيا اليوم الأحد، 1182 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بوباء "كوفيد – 19"، فيما تدرس السلطات فرض قيود على بعض المناطق بمدينة اسطنبول على خلفية ارتفاع عدد الإصابات فيها.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة على "تويتر" أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 240 ألفا و804 حالات، بعد تسجيل 1182 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار فخر الدين قوجة إلى أن 596 من المصابين في حالة حرجة.

وأضاف أن إجمالي الوفيات بـ"كوفيد – 19" ارتفع إلى 5 آلاف و844 وفاة بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وتدرس السلطات التركية فرض بعض القيود في عدة أحياء من مدينة اسطنبول من ضمنها إسنيورت، وأسنلر، وزيتون بورنو، وباغجيلار، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.

وأعلن حاكم ولاية ماردين جنوب شرق تركيا، فرض حظر تجوال جزئي في عدد من الأحياء بمقاطعتي مازي داغي، ودريك، حتى إشعار آخر بعد زيادة عدد الإصابات في الولاية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يحلق بقمة الدوري بثنائية في مرمى إنبي
» ارتفاع جديد.. إصابات كورونا تصدم البريطانيين
» يتجرد من ملابسه أمام امرأة داخل مترو الأنفاق
» بالفيديو.. حريق ضخم في الكويت
» مقتل رجل أمام زوجته بسبب سيجارة
» شقيقه: جيفري إبستين «قُتل في السجن ولم ينتحر»
» اندلاع حريق بمقر البرلمان اللبناني
» القوات المسلحة تفتتح فندق رويال جويل الرمل
» وزير الشباب والرياضة يلتقي بمجموعة شباب من الشرقية
» نيوزيلندا.. 100 يوم متتالية من دون إصابات بكورونا
» رسائل نابية على الخط الساخن الخاص بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية