تسجيل 1182 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

سجلت تركيا اليوم الأحد، 1182 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بوباء "كوفيد – 19"، فيما تدرس السلطات فرض قيود على بعض المناطق بمدينة اسطنبول على خلفية ارتفاع عدد الإصابات فيها.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة على "تويتر" أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 240 ألفا و804 حالات، بعد تسجيل 1182 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار فخر الدين قوجة إلى أن 596 من المصابين في حالة حرجة.

وأضاف أن إجمالي الوفيات بـ"كوفيد – 19" ارتفع إلى 5 آلاف و844 وفاة بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وتدرس السلطات التركية فرض بعض القيود في عدة أحياء من مدينة اسطنبول من ضمنها إسنيورت، وأسنلر، وزيتون بورنو، وباغجيلار، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.

وأعلن حاكم ولاية ماردين جنوب شرق تركيا، فرض حظر تجوال جزئي في عدد من الأحياء بمقاطعتي مازي داغي، ودريك، حتى إشعار آخر بعد زيادة عدد الإصابات في الولاية.