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في بريطانيا..

الشرطة تحطم نافذة سيارة لإنقاذ كلبين

عرب وعالم

الشرطة تحطم نافذة السيارة لإنقاذ كلبين
الشرطة تحطم نافذة السيارة لإنقاذ كلبين

فتحي مجدي

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حطمت الشرطة البريطانية نافذة سيارة لإنقاذ كلبين تركا محبوسين في الداخل لأكثر من ساعتين، مع ارتفاع درجات الحرارة في بلدة كورنوال الساحلية.

وقال أحد السكان المحليين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الكلاب تُركت في السيارة "لأكثر من ساعتين"، ولم يعد أحد إلى السيارة للاطمئنان عليها.

وأضاف كيران مكراش ماكليلاند، أن الشرطة كانت موجودة بالفعل في مكان الحادث عندما لاحظ وجود الكلاب في السيارة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

ووصلت درجات الحرارة في المنطقة إلى 23 درجة بعد ظهر الأحد.

وكانت مجموعات رعاية الحيوانات حثت أصحاب الحيوانات الأليفة على توخي مزيد من الحذر خلال موجة الحر في بريطانيا.

وقالت جمعية (RSPCA): "يجب على المالكين عدم ترك الحيوانات أبدًا في السيارات الساخنة أو المعاهد الموسيقية أو المباني الملحقة أو القوافل، حتى لو كان ذلك لفترة قصيرة".

وأضافت: "يمكن أن ترتفع درجات الحرارة بسرعة إلى 47 درجة مئوية في هذه البيئات، والتي يمكن أن تكون مميتة". 

ونصحت للحفاظ على الحيوانات الأليفة استخدام كريم واق من الشمس على الأجزاء المكشوفة من الجلد، مع توفير الكثير من الظل والمياه العذبة، ووضع مكعبات الثلج في وعاء الماء الخاص بهم، أو عن طريق توفير مناشف مبللة للاستلقاء عليها.

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