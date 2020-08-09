» بالفيديو.. حريق ضخم في الكويت

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اندلع حريق ضخم في صھريج لنقل الوقود، بعد انقلابه على طريق الجھراء باتجاه المطلاع غربي الكويت اليوم الأحد.

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء، أن 5 فرق إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق. 

وقالت الإدارة في بيان اليوم الأحد، إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الإطفاء يفيد بوقوع حريق ھائل جراء انقلاب صھريج لنقل وقود الديزل، بحمولة 36 ألف لتر.

وتوجهت فرق الإطفاء من مراكز مختلفة إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق بسرعة قياسية رغم انتشار ألسنة اللھب التي طالت مركبتين وأشجارا على جانب الطريق، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأشار الوكالة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة قائد الصھريج، وھو وافد من جنسية عربية، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



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