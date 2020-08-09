BBC تعتذر عن استخدام تعبير عنصري

09 أغسطس 2020 - 08:17 م

اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن استخدام تعبير عنصري مهين في تقرير إخباري بالتلفزيون، بعد استخدام الكلمة التي تبدأ بحرف ?? في تقرير إخباري يغطي هجومًا عنصريًا مزعومًا على أحد العاملين في هيئة الرعاية الصحية بإنجلترا.



وأثارت مراسلة الشؤون الاجتماعية فيونا لمدين غضبًا لدى بعض المشاهدين باللغة التي استخدمتها أثناء الإبلاغ عن حادث صدم وفرار بدوافع عنصرية ضد موظف من أصول إفريقية الشهر الماضي.



في البداية، رفضت هيئة الإذاعة البريطانية الاعتذار عن اللغة، لكن مديرها العام توني هول أصدر بيانًا يعتذر فيه عن "إثارة الضيق".



وجاء في بيانه: "لقد انتهى بنا الأمر إلى خلق ضائقة بين العديد من الناس. تقبل (BBC) الآن أنه كان ينبغي علينا اتباع نهج مختلف في وقت البث ونحن آسفون للغاية لذلك".



ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من استقالة مذيع راديو 1xtra في (BBC) بعد أن وصف استخدامها للمصطلح العنصري بأنه "خطأ في التقدير".



قال المذيع ديفيد وايتلي، إن عند سماع كلمة N المستخدمة في البث "شعرت وكأنه صفعة على وجه مجتمعنا".





واشتكى أكثر من 18000 شخص إلى (BBC) من هذا التعبير، الذي ورد على لسان مراسلة الشؤون الاجتماعية فيونا خلال التقرير الذي بث الأربعاء 29 يوليو، خلال تغطية هجوم على موظف في هيئة الرعاية الصحية في الـ 21 من عمره، وهو أيضًا موسيقي، يعرف باسم كي-دوج.



فقد ضربته سيارة في يوم 22 يوليو وهو يسير متوجهًا إلى محطة باصات من مكان عمله في مستشفى ساوثميد في بريستول. وأدت الضربة إلى إصابته بجروح، منها كسر رجله، وأنفه، وعظم الخد.



وقالت الشرطة إن الحادثة جرى التعامل معها على أن دافعها عنصري، بسبب اللغة العنصرية التي استخدمها راكبو السيارة.



في التعليق الصوتي، قالت لاملين للمشاهدين: "فقط لتحذيرك، أنت على وشك سماع لغة مسيئة للغاية لأن الرجال يفرون ويطلقون الإساءة العرقية... ويصفونه بأنه ***".



وقال متحدث باسم (BBC) لصحيفة "ديلي ميرور": "كانت هذه قصة عن هجوم صادم غير مبرر على شاب أسود. أخبرت عائلته (BBC) عن اللغة العنصرية التي استخدمها المهاجمون وأرادوا أن يروا الحقائق كاملة.



وأضاف: "تم توجيه تحذير قبل الإبلاغ عن هذا. لم نعد نعرض هذه النسخة من التقرير ولكننا نواصل متابعة القصة".



وكشفت البي بي سي أن أسرة الضحية كانت "قلقة" من أن يرى العالم مدى إصابات الرجل واللغة العنصرية التي يُزعم أنها استخدمت أثناء الضرب والهرب.



وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في بيان: "أنت، بالطبع، محق في أن الكلمة مسيئة للغاية ونحن نقبل ونفهم تمامًا سبب انزعاج الناس من استخدامها. لم يُتخذ قرار استخدام الكلمة باستخفاف ودون تفكير تفصيلي كبير: كنا ندرك أنها قد تسبب الإساءة".



واستدركت: "ولكن، في هذا السياق المحدد شعرنا بالحاجة إلى الشرح والإبلاغ، ليس فقط الإصابات، ولكن نظرًا لطبيعتها المتطرفة المزعومة، فإن الكلمات المزعومة قد تم استخدامها - وهو موقف، كما قلنا، كان مدعومًا من قبل الأسرة والضحية".



وتابعت: "هذه أحكام صعبة ولكن السياق مهم جدًا في هذه الحالة بالذات. نعتقد أننا قدمنا تحذيرات كافية من استخدام الصور واللغة المزعجة وسنواصل متابعة هذه القصة".

