» القوات المسلحة تفتتح فندق رويال جويل الرمل

09 أغسطس 2020 - 07:24 م





قامت القوات المسلحة بإفتتاح فندق "رويال جويل الرمل" بالأسكندرية لضباط القوات المسلحة بعد أعمال تطويره ورفع كفاءته ، حيث يعد فندق الرمل لضباط القوات المسلحة من أعرق الأماكن الخدمية فى مدينة الاسكندرية، وذلك فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمنظومة المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة , وتزامناً مع إحتفالات القوات المسلحة بمرور 68 عام على ثورة 23 يوليو 1952.







وقد روعى فى تطوير الفندق إقامة العديد من المنشأت الترفيهية والخدمية وفقاً لأعلى مستويات الإنشاء والتجهيز ، ليتواكب مع أحدث النظم الفندقية والسياحية بما يسهم فى تقديم أرقى الخدمات الإجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية لأبناء القوات المسلحة وعائلاتهم والمدنيين على حد سواء .





حضر مراسم الإفتتاح عدد من قادة القوات المسلحة .