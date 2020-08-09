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القوات المسلحة تفتتح فندق رويال جويل الرمل

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القوات المسلحة
جانب من الافتتاح

محمد الخرو

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قامت القوات المسلحة بإفتتاح فندق "رويال جويل الرمل" بالأسكندرية لضباط القوات المسلحة بعد أعمال تطويره ورفع كفاءته ، حيث يعد فندق الرمل لضباط القوات المسلحة من أعرق الأماكن الخدمية فى مدينة الاسكندرية، وذلك فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمنظومة المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة , وتزامناً مع إحتفالات القوات المسلحة بمرور 68 عام على ثورة 23 يوليو 1952.

وقد روعى فى تطوير الفندق إقامة العديد من المنشأت الترفيهية والخدمية وفقاً لأعلى مستويات الإنشاء والتجهيز ، ليتواكب مع أحدث النظم الفندقية والسياحية بما يسهم فى تقديم أرقى الخدمات الإجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية لأبناء القوات المسلحة وعائلاتهم والمدنيين على حد سواء . 

حضر مراسم الإفتتاح عدد من قادة القوات المسلحة .

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