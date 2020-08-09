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وزيرة التعاون الدولي: الوكالة الأمريكية للتنمية توفر 250 جهاز تنفس صناعي

الحياة السياسية

وزيرة التعاون الدولي: الوكالة الأمريكية للتنمية توفر 250 جهاز تنفس صناعي
وزيرة التعاون الدولي: الوكالة الأمريكية للتنمية توفر 250 جهاز تنفس صناعي

الطيب حسين

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قالت الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التعاون الدولي، إن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 250 جهاز تنفس صناعي للمستشفيات المصرية، لدعم الجهود الحكومية في مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والجهود العالمية المبذولة لدعم استجابة الدول لمكافحة هذه الجائحة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان للوزارة، أن جائحة فيروس كورونا دفعت الدول إلى تعزيز التعاون، فيما بينها استجابة إلى المتطلبات الانسانية المستجدة خلال هذه المرحلة، وبناء على ذلك عكست الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية روح المسئولية المشتركة كما كرست مبادئ التضامن المتبادل لصالح شعبيهما.

يشار إلى أن حكومة جمهورية مصر العربية سبق أن قدمت حزمة مُساعدات طبية للولايات المتحدة الأمريكية خلال أبريل الماضي للمساهمة في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا.


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