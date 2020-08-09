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رسائل نابية على الخط الساخن الخاص بكورونا

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رسائل نابية على الخط الساخن الخاص بكورونا
رسائل نابية على الخط الساخن الخاص بكورونا

فتحي مجدي

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تلقى الخط الساخن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية الذي تم إنشاؤه لتطبيق إرشادات السلامة المتعلقة بفيروس كورونا، رسائل نابية وتقارير مزيفة وإباحية من سكان ملوا من القواعد.

ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً، في غضون ساعات فقط، أرسلت صورة للعضو الذكري من حساب أُطلق عليه اسم "ألمانية جيدة"، فضلاً عن رسائل خطية تنتقد الخط الساخن باعتباره "خط الفئران"، وشكاوى من "كلاب غير ملثمة"، ومن افتقار الحاكم تشارلي بيكر للقناع أثناء المؤتمرات الصحفية.

وبشكل عام، كان هناك عشرات الرسائل الزائفة في أكثر من 900 تقرير، كما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

ويـأتي ذلك تكرارًا لما حدث في أبريل عندما أطلقت مدينة نيويورك جهودًا مماثلة، بعدما استقبلت صورًا خليعة، وصور الإشارة البذيئة بالأصابع الوسطى.

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