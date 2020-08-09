» إصابة النجم «سيمون كويل» بكسر في الظهر بعد سقوط من دراجة كهربائية

09 أغسطس 2020 - 05:29 م



تعرض النجم العالمي سايمون كويل لكسر في ظهره عند سقوطه عن دراجته الكهربائية الجديدة في فناء منزله بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.



وقالت المتحدثة باسمه، إن قطب الموسيقى البالغ من العمر 60 عامًا نُقل إلى المستشفى ويخضع لعملية جراحية. وأضافت في وقت سابق "إنه بخير، إنه تحت المراقبة وفي أيدٍ أمينة".



ويقيم كويل الآن في الولايات المتحدة مع صديقته لورين سيلفرمان وابنهما إريك البالغ من العمر 6 سنوات، وكذلك ابنها آدم البالغ من العمر 14 عامًا من علاقة سابقة.



وأكدت المتحدثة باسمه فور وصوله إلى المستشفى أن "سيمون أصيب بكسر في ظهره ويخضع لعملية جراحية هذا المساء". وأشارت إلى أن الجراحة بدأت مساء السبت بالتوقيت المحلي لمدينة لوس أنجلوس.



وتحول كويل إلى ركوب الدراجات بعد اتباع نظام اللياقة البدنية الذي جعله يفقد 60 رطلاً خلال السنوات القليلة الماضية.



وقال مؤخرًا: "أعتقد أنني تراجعت، منذ أن بدأت هذا النظام الغذائي قبل عام ، 60 رطلاً".



وأشار إلى أنه كونه في وضع الإغلاق جعل التمسك بأسلوب حياته الصحي أسهل بكثير، باستثناء الإغراءات من إريك. وتابع: "أنا أقوم ببعض الطهي. أنا أمارس الرياضة".



وكان قد تعرض لسقوط سابق في عام 2017، عندما سقط على الدرج في منزله بلندن.



وقال لصحيفة "ذا صن" آنذاك: "يعتقدون أنني أغمي علي لأنني كنت أعاني من انخفاض في ضغط الدم ولذا يجب أن أعتني بنفسي جيدًا لحل هذا الأمر".



وأضاف: "بعد كل شيء أنا أب ولدي مسؤولية أكثر من أي وقت مضى".



وكان من المتوقع أن يظهر كويل كقاض في العروض الحية لأحدث سلسلة من برنامج "أمريكا جوت تالنت"، والتي من المقرر أن تبدأ في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

