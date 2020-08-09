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«برهامي»: لا يجوز تأجير أرنب ذكر لتلقيح الإناث

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أفتى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية" بعدم جواز تأجير أرنب ذكر لتلقيح الإناث.

جاء ذلك في رد على سؤال يقول صاحبه: "أنا عندي مجموعة من الأرانب وهي إناث، والذكر الذي عندي مريض، فهل يجوز أن أذهب بها لشخص عنده أرانب ذكور ليعشر الأرانب الإناث ويأخذ على الواحدة 5 جنيهات؟ وهل هذا يدخل فيما يعرف ببيع ما لا يملك أو ما لا يضمن على أساس أن التعشير والإنجاب غير مضمون مثلًا؟ أو يدخل في بيع مني الفحول؟ وهل هذا حرام أم حلال؟ أرجو الرد؟".

وقال برهامي في فتواه عبر موقع "أنا السلفي": "فقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ضراب الفحل، وهذه الصورة داخلة في ذلك؛ فبع بعض الإناث، واشترِ أرنبًا ذكرًا".

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