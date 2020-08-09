بشرى.. قنا تعلن صفر إصابات بكورونا في 3 مستشفيات

09 أغسطس 2020 - 03:57 م

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بشرى سارة بتسجيل 3 مستشفيات بقنا صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، وهم فرشوط المركزى يوم 31 يوليو بإجمالى حالات خروج 273 حالة – قوص المركزى يوم 6 أغسطس بإجمالى حالات خروج 207 حالات – الوقف المركزى صباح أمس 8 أغسطس بإجمالى حالات خروج 169 حالة .

وأضاف "الداودى"، أن ذلك تم بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض بالمستشفى جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس .

وأكد محافظ قنا، ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على انتظام معدل انخفاض الإصابات والإشغال داخل مستشفيات العزل .