الكويت: لا وظائف للوافدين إلا في هذا القطاع

09 أغسطس 2020 - 03:25 م

نقلت صحيفة الراي الكويتية، عن مصدر تربوي مسؤول، عن حاجة وزارة التربية والتعليم الكويتية، من الوظائف التعليمية ووظائف الخدمة النفسية والاجتماعية حيث تقدر بـ930 درجة وظيفية بواقع 670 معلماً و260 باحثاً، مبيناً أن عدد الباحثين الذين تقدموا حتى هذه اللحظة لم يتجاوز الـ40 باحثاً نفسياً واجتماعياً .

وفيما أكد المصدر أن قطاع التعليم العام في الوزارة بصدد تحديد التخصصات التي يحتاج إليها للعام الدراسي المقبل تمهيداً لاعتماد الإعلان الخاص بالوظائف التعليمية، حذر من أزمة نقص معلمين في بعض التخصصات العلمية .

وشدد المصدر على أن «لا وظائف للوافدين في الوزارة سوى في السلك التعليمي وفي التخصصات النادرة فقط»، مبيناً أن «التربية» من أكثر الوزارات «التزاماً بتطبيق سياسة الإحلال السنوية لديوان الخدمة المدنية، حيث بلغت نسبة التكويت في معظم الوظائف لـ95 في المئة، ولم يتبق سوى منفذي الخدمة وعمال النظافة وعدد محدود من القانونيين والمحاسبين والمهندسين وهؤلاء يتم الاستغناء عنهم سنوياً بشكل تدريجي.