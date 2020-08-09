السعودية تكشف سبب عودة ارتفاع إصابات كورونا

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كشفت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، عن سبب ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا بعد مرحلة الاستقرار في الأعداد التي شهدتها المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية،  الدكتور محمد العبدالعالي، خلال الإيجاز الصحفي لاستعراض مستجدات فيروس كورونا بالمملكة : « لا نزال نرصد انحدار ونزول في منحنى تسجيل الحالات ، إلا أن هناك في الأيام الأخيرة ارتفاع طفيف لبعض الحالات ».

وأوضح العبدالعالي ، أن ذلك الارتفاع الطفيف قد يعود للتجمعات المحدودة التي لم يكن فيها احترازات خلال فترة العيد .

وأشار العبدالعالي أنه لا يوجد تفشيات أو بؤر ذات تأثير مرتبطة بنشاط معين.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل 1428 إصابة جديدة بفيروس “كورونا ” .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 288690 حتى الآن .

كما تم تسجيل 1599 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 252039 حالة .

وأوضحت أنه تم تسجيل 37 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3167 حالة .


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