» «برهامي»: لا يجوز تأجير أرنب ذكر لمعاشرة أنثى

09 أغسطس 2020 - 03:10 م

أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه لا يجوز تأجير أرنب ذكر لتلقيح الإناث من الأرانب .

جاء ذلك فى سؤال وجهه له أحد السائلين عبر موقعه "أنا السلفي": "أنا عندى مجموعة من الأرانب وهى إناث، والذكر الذى عندى مريض، فهل يجوز أن أذهب بها لشخص عنده أرانب ذكور ليعشر الأرانب الإناث ويأخذ على الواحدة 5 جنيهات؟ وهل هذا يدخل فيما يعرف ببيع ما لا يملك أو ما لا يضمن على أساس أن التعشير والإنجاب غير مضمون مثلًا؟ أو يدخل فى بيع منى الفحول؟ وهل هذا حرام أم حلال؟ أرجو الرد .

وأجاب برهامى قائلا: "قد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ضراب الفحل، وهذه الصورة داخلة فى ذلك؛ فبع بعض الإناث، واشترِ أرنبًا ذكرًا .