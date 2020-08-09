الكشف عن مرض خالد الغندور بعد دخوله المستشفى

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المستشفى

وعكة صحية

خالد الغندور

أزمة صحية

أصيب خالد الغندور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوى بقناة الزمالك، بأزمة صحية عنيفة دخل على إثرها إحدى المستشفيات.

وتسائل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن المرض الذي أصابه بشكل مفاجئ، الأمر الذي جعل البعض يزعم إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو ما نفاه مصدر مطلع مقرب من خالد الغندور، مشيرًا- حسب صدى البلد- أنه يعانى من بعض المشاكل الصحية فى " المعدة " وإن الموضوع بعيد تماما عن كورونا، مشيرا إلى أن الغندور يعاني من بعض الآلام القوية فى معدته، وهو ما أدى إلى دخوله المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية .

وأضاف أن خالد الغندور يخضع إلى بعض التحاليل والإشاعات لتحديد السبب الرئيسي بمعدته من أجل الشفاء منه والعودة من جديد إلى ممارسة عمله .


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