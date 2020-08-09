موقف الأهلى من شراء رمضان صبحي الصيف المقبل

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كشف عمر ربيع ياسين، تطورات موقف النادي الأهلي من شراء عقد رمضان صبحي جناح الفريق بعد انتهاء فترة إعارته رسميا من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي يوم 30 يونيو الماضي.

وقال "عـمر" عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "خلال الساعات المقبلة، سيصل عرض رسمي من أحد الأندية الأوروبية، لنادي هيدرسفيلد تاون، من أجل التعاقد مع رمضان صبحي، وقد يرحل اللاعب عن الأهلي، في حالة تفضيله العرض الأوروبي".

وواصل: "اللاعب يريد العودة إلى أوروبا وتعويض الإخفاق في الاحتراف الأوروبي خلال الفترة الماضية، حيث لم يظهر بالشكل الجيد مع ستوك سيتي ثم هيدرسفيلد".

وأوضح أن العرض الأوروبي سيكون بنفس المقابل المالي المعروض من الأهلي، ورغبة اللاعب هي التي سوف تحسم وجهته القادمة في حال تساوي جميع العروض المقدمة لنادي هيدرسفيلد.

وأضاف: "رغبة رمضان صبحي داخل مصر هي اللعب للنادي الأهلي فقط ولا خلاف على ذلك، ولكن طموح اللاعب هو خوض تجربة أوروبية، وفقا لتصريحات إكرامي الشحات ونادر شوقي واللاعب".


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