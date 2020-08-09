"مودة" تطلق دورة تدريبية بـ 4 محافظات

متابعات- أمينة عبد العال
تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان و لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية ،
يبدأ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية" مودة" في تقديم مجموعة من الورش التدريبية لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج في مرحلة الخطوبة اللائي يتم تجهيزهن من قبل المنطقة الروتارية .
وقالت راندا فارس، مدير مشروع " مودة" ، الدورات التدريبية تستهدف 200 فتاة وشاب في مرحلة الخطوبة من خلال تنفيذ 10 ورش تدريبية ، يتلقى خلالها المتدربين المحتوى التدريبي للمشروع والذي ينقسم إلى عدة محاور وهي :
• الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحياة الزوجية .
• الجوانب الصحية في الحياة الأسرية.
• معايير اختيار شريك الحياة .
• الجوانب الشرعية في الحياة الأسرية.
تنطلق الدورات التدريبية من محافظة الإسكندرية يوم السبت الخامس عشر من أغسطس الجاري وتمتد حتى السادس من سبتمبر ، في أربع محافظات (الإسكندرية - القاهرة - الجيزة - الفيوم) .
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