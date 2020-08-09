» زلزال بقوة 5.1 درجة ريختر يضرب إيران

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زلزال قوي يضرب إيران

إيران

زلزال

ريختر

تعرض إقليم كرمانشاه غرب إيران  لزلزال بقوة 5.1 درجة علي مقياس ريختر.

والزلزال ضرب مدينة كيلان غرب في إقليم كرمنشاه علي عمق 8 كيلو متر من سطح الأرض .

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الإصابات أو حدوث وفيات نتيجة للزلزال .

جدير بالذكر أن الإقليم شهد زلزالا عنيفا في الـ 12 من نوفمبر 2017 بقوة وصلت إلي 7.3 درجة علي مقياس ريختر مما أدي إلي مقتل 620 شخص و إلحاق الضرر بحوالي 104 وحدة سكنية ولا يزال المئات من العائلات متضررة منه .


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