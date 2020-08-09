مفاجأة بتشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

09 أغسطس 2020 - 12:09 م

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام إنبي، والمقرر لها الثامنة من مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - محمود متولي - ا?يمن ا?شرف - علي معلول

خط الوسط : ا?ليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "ا?فشة" - جيرالدو - جونيور ا?جاي

خط الهجوم : مروان محسن