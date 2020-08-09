» استقالة وزيرة الإعلام بلبنان

09 أغسطس 2020 - 11:39 ص

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد أنها قدمت استقالتها من الحكومة بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت مقدمة اعتذارها للشعب اللبناني علي عدم قدرتها علي تلبية أحلامه .

و قالت في تصريحات صحفية : " أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال و بما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة "، حسبما نشرت "سي ان ان ".

جدير بالذكر أن استقالة وزيرة الإعلام تأتي بعد الاحتجاجات الشعبية الحاشدة ضد السلطات والقيادات السياسية اللبنانية والتي خرجت باسم " يوم الحساب" وشهدت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين و وقوات الأمن .