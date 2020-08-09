» الأهلي يسعى لتأمين الصدارة أمام إنبى

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يعود فريق الأهلي مساء اليوم الأحد للظهور في بطولة الدوري العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب ستاد القاهرة بالمواجهة المؤجلة بينهما من الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.  

ويسعى الأهلي لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدوري المصري، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري والتتويج باللقب هذا الموسم للمرة 42 في تاريخه

ويدخل الأهلي المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة فيما يدخل إنبي المباراة وهو في المركز السابع برصيد 25 نقطة


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