أغرب عملية سطو في العالم

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ألقت السلطات في ولاية "آيوا" الأمريكية القبض على مواطن في التاسعة والثلاثين من عمره إثر اقتحامه لبنك محلي بمدينة "سيوكس سيتي" وقيامه بسرقة "زجاجة معقم يدين" قبل أن يلوذ بالفرار.

واحتجزت الشرطة السارق "مارك جراي" على خلفية هذه الواقعة، حيث تبين أنه استخدم أداة غير محددة من أجل تحطيم الباب الزجاجي للبنك بعد وقت قصير من منتصف ليل يوم الثلاثاء الماضي؛ ودخل في أعقاب ذلك إلى ردهة البنك وسرق معقم اليدين من هناك ثم سارع بالهروب.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "جراي" توجه بعد سرقة معقم اليدين من مقر البنك إلى مركز للاستشارات العائلية والدعم الأسري، حيث حطم الباب الزجاجي واقتحم المكان بحثًا عن النقود؛ ولم يتبين بعد إذا ما كان قد تمكن من سرقة أي شيء خلال عملية الاقتحام الثانية التي نفذها.

وتمكنت الشرطة من ضبطه في الساعات الأولى من الصباح عقب توجهه إلى مطعم إيطالي لتنفيذ عملية سطو ثالثة.

وأفاد تقرير "ديلي ميل" بأنه تقرر احتجاز المتهم وحُددت كفالة قدرها 6 آلاف دولار من أجل إطلاق سراحه، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في الرابع عشر من أغسطس الجاري.


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