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مستقبل وطن يحذر من ترعة "كوم أمبو"

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ترعة " كوم أمبو "
ترعة " كوم أمبو "

متابعات- أمينة عبد العال

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كوم أمبو

الصف

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قال المهندس عمرو عكاشة، أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إنه سيسعى جاهدًا بكافة الطرق بالتعاون مع الهيئة البرلمانية بالحزب، بالتقدم بمذكرة لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان مطالبا فيها بمعالجة مياه الصرف الصحي فى ترعة كوم أمبو شرق مدينة الصف معالجة ثلاثية حتى تصلح مياهها لري الأراضي الزراعية منها خاصة بعد أن تم استصلاح آلاف الأفدنة حولها، موضحا أنه لن يترك هذا الأمر إلا بالموافقة عليه.

وأكد "عكاشة"، أن المنطقة الصحراوية شرق مدينة الصف وأطفيح يمر بها ترعة كوم امبو التي يمر بداخلها مياه الصرف الصحي الغير معالج والقادم من القاهرة ما تسبب فى ضرر كبير جدا للأراضي الزراعية بالمركزين إضافة إلى قيام الأهالي برى الأراضي المستصلحة الواقعة حول الترعة وهى مساحات وصلت آلاف الأفدنة ولكن المياه غير معالجة والحل أن يتم معالجتها معالجة ثلاثية لتصبح صالحة للزراعة عليها.


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