» نوع جديد من الخفافيش يعلن عنه العلماء في البرتغال

09 أغسطس 2020 - 09:20 ص

كشف العلماء من جامعة بورتو عن نوع جديد من الخفافيش في البرتغال بعد أن قاموا بفهرسة جميع أنواع الخفافيش الموجودة في البلاد .

و النوع الجديد ينتمي إلي جنس موتيس لافتين إلي أنه يشبه إلي حد كبير أقاربها خفاش " الكافا " لكن الاختلافات الجينية بينهما هي نفسها بين أنواع مختلفة من الحيوانات .

و الخفاش الجديد تم العثور عليه في حديقة بينيدا جيريس الوطنية في شمال البرتغال ويعتقد العلماء أنها منتشرة في جميع أنحاء الجزء الشمالي من البلاد، وما زالت الدراسة مستمرة عليه حتى يتم التأكد من مدي خطورته أو ما هي الأمراض التي من الممكن أن ينقلها للبشر .