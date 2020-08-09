» آلاف الإسرائيليين يتظاهرون لإقالة نتنياهو " مش عارف ينقذ إسرائيل "

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متابعات- أمينة عبد العال

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مظاهرات

نتنياهو

الشرطة الإسرائيلية

شهد مقر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تجمع للآلاف متظاهرين ومطالبين بإقالته اعتراضا علي سياساته الاقتصادية وتعامله مع جائحة " كورونا " .

و طالب المتظاهرين بإقالته مؤكدين أنه غير قادر علي إنقاذ إسرائيل من الضائقة الاقتصادية إلي جانب تهم الفساد وتلقي الرشاوى التي تواجهه .

علي الجانب الآخر أغلقت الشرطة الإسرائيلية كافة الشوارع والطرقات المؤدية إلي مقره تحسبا لأي طارئ كما انتشر المئات من العناصر الأمنية في كافة المحاور .


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