» إيران تطلق تحذير عالمي من النووي السعودي

09 أغسطس 2020 - 08:56 ص

وجه سفير ومندوب إيران الدائم لدي منظمات الدولة في فيينا ، كاظم غريب آبادي ، دعوة للوكالة الذرية لتقديم تقرير لأعضاء الوكالة حول البرنامج النووي السعودي الذي وصفه بالسري .

و قد زعم آبادي أن السعودية تطور برنامج نووي غير شفاف قائلا :" رغم أن السعودية عضو بمعاهدة حظر الانتشار النووي ولديها اتفاقية ضمانات ثنائية شاملة سارية المفعول مع الوكالة إلا أنها للأسف ما زالت ترفض قبول عمليات التفتيش من قبل الوكالة بالرغم من الطلبات المتكررة لعدة سنوات لكنها لم تنفذ التزاماتها بالسماح بالقيام بعمليات التفتيش ، حسبما نشرت " سي ان ان " .

و أشار إلي أن الإجراءات السرية للسعوديين في المجال النووي وعدم السماح للمفتشين الدوليين بالدخول إلي منشأتهم تثير المخاوف من وجود برنامج سري للأسلحة النووية .