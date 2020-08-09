ضاحي خلفان: قطر تريد قتل هذا الشخص واتهام السعودية بالجريمة

09 أغسطس 2020 - 05:43 ص

حذر ضاحي خلفان تميم - نائب رئيس شرطة دبي - من احتمالية قيام دولة قطر بارتكاب جريمة ومحاولة إلصاقها بالمملكة العربية السعودية.



وقال تميم في تغريدة عبر تويتر: من المؤسف جدا ان وسائل اعلام قطرية تروج بأن المملكة تخطط لاغتيال سعد الجبري...هل يا ترى تخطط قطر لكي تستأجر القتلة للتنفيذ وتلقي بالتهمة على المملكة...ما يفعله الاعلام القطري يثير الشكوك في الدوحة.



وأضاف: متى ستدرك قطر ان هذه الاعمال الصبيانية تضر بقطر قبل غيرها.



