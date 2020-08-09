إثيوبيا تخشى إبرام إتفاق بشأن سد النهضة لهذا السبب

09 أغسطس 2020 - 12:50 ص

قال الدكتور مساعد عبدالعاطي، أستاذ القانون الدولي، إن أثيوبيا تخشى من إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، حيث سيكون من شأن هذا الاتفاق إلزام أثيوبيا بتدفق كميات معينة من المياه من الهضبة الأثيوبية، وبهذا لن يكون محبس للمياه.



وأشار "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، إلى أن أثيوبيا تريد أن يكون الإتفاق إرشادي، وغير ملزم ولا يستند إلى سند قانوني، منوها بأنه من الأدوات الضاغطة في يد المفاوض المصري والسوداني التواصل جنوب أفريقيا بوضع حل الأزمة.

